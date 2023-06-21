Псковичку лишили свободы на полгода за наезд на пешехода

16:56, 21 июня 2023, ПАИ

Псковичку лишили свободы на полгода за наезд на пешехода. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре прошлого года псковичка, управляя не своей машиной, нарушила пункты 8.1 и 8.3 ПДД, то есть не включила поворотник во время перестроения и не уступила дорогу соответственно. Она своевременно не обнаружила пешехода, который шёл по линии тротуара, и наехала на него. В результате ДТП пешеход пострадал.

Приговором Псковского городского суда местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд с учётом позиции государственного обвинителя окончательно назначил виновной наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев с лишением права управления транспортными средствами на аналогичный период.

Приговор суда в законную силу не вступил.