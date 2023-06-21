Более полумиллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области

16:59, 21 июня 2023, ПАИ

Более полумиллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Бежаниц звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, а также списания денег со счетов собеседников завладели их денежными средствами. Потерпевшие лишились в общей сложности более полумиллиона рублей, после чего они обратились за помощью в полицию.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.