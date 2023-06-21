Несанкционированные свалки проверили в Острове

18:18, 21 июня 2023, ПАИ

В Острове проверили несанкционированные свалки, сообщила газета «Островские вести».

Генеральный директор АО «Островспецавтопарк» Владимир Лешкевич и главный специалист комитета по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ксения Гончарова, а также корреспондент газеты «Островские вести» провели рейд по стихийным свалкам на территории города.

Владимир Лешкевич разъяснил, что в Острове рядом с мусорными контейнерами часто выбрасывают строительные материалы и крупногабаритные отходы, что является незаконным. Он также объяснил, как должен поступить гражданин, желающий правильно утилизировать мусор.

Ксения Гончаров рассказала о ситуации со стихийными свалками, откуда берутся средства на ликвидацию отходов и в чём проблема с позицией граждан, которая звучит так: «Мы платим деньги за вывоз мусора, вот пусть и убирают».

В ходе рейда его участники увидели свалки на ул. 1 Мая, д. 31, на ул. Ленина, д. 10–12, а также на ул. Суворова в районе Острова-2.