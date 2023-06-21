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Общество

Благоустройство Детского парка в Палкино продолжается

В посёлке Палкино продолжаются работы по благоустройству Детского парка на улице Набережной. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 21 июня, в ходе рабочей поездки посетил площадку и проконтролировал ход работ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото: ПАИ

В этом году на объекте планируется установить детский игровой комплекс – сетка «Пирамида». Основанием послужит специальное прорезиненное покрытие. Его монтажом подрядная организация уже занимается.

Это вторая очередь благоустройства территории по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Она была отобрана гражданами в ходе всероссийского рейтингового голосования в 2022 году. На реализацию мероприятий выделено более 1,8 млн рублей.

Приведение любимого у населения общественного пространства началось в прошлом году. В 2024-м запланирована третья очередь благоустройства. Детский парк вновь стал победителем рейтингового голосования, которое недавно завершилось.

Планируется, что в следующем году в парке обустроят площадку возле сцены, заменят скамейки и урны, пешеходную дорожку вымостят тротуарной плиткой.

Сейчас работы на площадке ведутся с задержкой. Губернатор Михаил Ведерников поручил главе района Ольге Потаповой усилить контроль за сроками сдачи объекта.

Отметим, всего победителями проекта ФКГС в этом году во всех муниципалитетах стало 35 территорий. За развитие общественных пространств в своих населённых пунктах проголосовало рекордное число жителей Псковской области — более 74 тыс. человек.

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