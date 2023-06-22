Эпидемиолог рассказал о рисках привезти с отдыха опасную инфекцию

07:25, 22 июня 2023, ПАИ

Сейчас россияне все чаще едут на отдых в Юго-Восточную Азию, где встречается лихорадка Денге. В некоторых странах, например, в Таиланде заболеваемости этой инфекцией растет. Помимо этого, болезнь можно подцепить в Малайзии, Вьетнаме, Индии, рассказала «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Из тропических стран всегда были, есть и будут риски попадания к нам различных кишечных инфекций, в том числе, сальмонеллеза, дизентерии», — отметила она.

Есть риски и при путешествиях в Европу, куда попасть сейчас сложно, но можно. В некоторых странах можно подхватить лихорадку чикунгунья. Такие случаи периодически бывают, например, в Италии: в районе Лацио, Калабрии, Эмилия-Романья, Риме.

В Болгарии и Испании регистрируются случаи Крымской геморрагической лихорадки, минимальный риск заразиться ею есть и в Греции.

«Даже в Европе, как минимум, детям не надо разрешать пить сырую воду, в том числе из уличных фонтанчиков. Мало ли что туда может попасть. Наибольшая вероятность подхватить таким образом энтеровирусную инфекцию», — рассказала Наталья Пшеничная.

Еще хуже обстоят дела с нетрадиционными туристическими направлениями. В Иране, например, есть риски Крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила, Денге, кожного и висцерального лейшманиоза. Но если «не искать приключений», если соблюдать все меры предосторожности и ходить только туристическими тропами, то риски заболеть экзотической для России болезнью не так велики, отметила эпидемиолог.



