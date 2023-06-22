Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эпидемиолог рассказал о рисках привезти с отдыха опасную инфекцию

Сейчас россияне все чаще едут на отдых в Юго-Восточную Азию, где встречается лихорадка Денге. В некоторых странах, например, в Таиланде заболеваемости этой инфекцией растет. Помимо этого, болезнь можно подцепить в Малайзии, Вьетнаме, Индии, рассказала «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.


«Из тропических стран всегда были, есть и будут риски попадания к нам различных кишечных инфекций, в том числе, сальмонеллеза, дизентерии», — отметила она.

Есть риски и при путешествиях в Европу, куда попасть сейчас сложно, но можно. В некоторых странах можно подхватить лихорадку чикунгунья. Такие случаи периодически бывают, например, в Италии: в районе Лацио, Калабрии, Эмилия-Романья, Риме.
В Болгарии и Испании регистрируются случаи Крымской геморрагической лихорадки, минимальный риск заразиться ею есть и в Греции.

«Даже в Европе, как минимум, детям не надо разрешать пить сырую воду, в том числе из уличных фонтанчиков. Мало ли что туда может попасть. Наибольшая вероятность подхватить таким образом энтеровирусную инфекцию», — рассказала Наталья Пшеничная.

Еще хуже обстоят дела с нетрадиционными туристическими направлениями. В Иране, например, есть риски Крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила, Денге, кожного и висцерального лейшманиоза. Но если «не искать приключений», если соблюдать все меры предосторожности и ходить только туристическими тропами, то риски заболеть экзотической для России болезнью не так велики, отметила эпидемиолог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 июня 2023

Фасады жилых домов будут создавать по новым правилам
22 июня 2023

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
21 июня 2023

Два человека пострадали в результате столкновения катера и квадроцикла на реке Великой

21 июня 2023

В Великих Луках ищут волонтёров для восстановления приюта для животных
21 июня 2023

Пьяный водитель учинил ДТП на Рижском проспекте в Пскове

21 июня 2023

Искорёженный автомобиль обнаружен в канаве в Пскове

21 июня 2023

Великолучане приняли участие в акции «Огненная картина войны»
21 июня 2023

В Печорах ремонтируют тротуары

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...