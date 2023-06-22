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Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту столкновения маломерного судна с гидроциклом в Пскове

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения маломерного судна с гидроциклом в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания в связи со столкновением маломерного судна Challenger с гидроциклом 21 июня около 19 часов в акватории реки Великой в районе улицы Ваганова.

По предварительным данным, водитель и несовершеннолетний пассажир гидроцикла госпитализированы. Причины происшедшего уточняются.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям судоводителей. При наличии оснований примет меры. 
 

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