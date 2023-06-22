Псковича будут судить за кражу мобильного телефона

12:24, 22 июня 2023, ПАИ

Прокуратура Пскова утвердила обвинительный акт в отношении 36-летнего псковича, обвиняемого в краже мобильного телефона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина захотел похитить мобильный телефон и, выждав удобный момент, открыто похитил его, а затем покинул место преступления.

Своими действиями пскович причинил собственнику телефона ущерб на сумму 1500 рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.

Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.