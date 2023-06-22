Псковича будут судить за кражу мобильного телефона
Прокуратура Пскова утвердила обвинительный акт в отношении 36-летнего псковича, обвиняемого в краже мобильного телефона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина захотел похитить мобильный телефон и, выждав удобный момент, открыто похитил его, а затем покинул место преступления.
Своими действиями пскович причинил собственнику телефона ущерб на сумму 1500 рублей.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.
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