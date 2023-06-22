Проект по строительству очистных сооружений в Порхове будет дополнен

15:23, 22 июня 2023, ПАИ

«Чем больше мы погружаемся в проект, тем больше у нас вопросов» – так выразил общее отношение к результату работы «АНВ Энергопроект», подготовившему документацию к строительству очистных сооружений в Порхове, глава района Юрий Семёнов. В очередной планёрке приняли участие спикер Собрания Александр Котов, вице-губернатор Нинель Салагаева, председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов, представители подрядной организации, авторского надзора, администрации муниципалитета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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Главные проблемы, которые в настоящее время замедляют строительство, проектировщик за неделю так и не решил. Сославшись на устное заключение эксперта, главный инженер проекта Михаил Нехамкин заверил заказчика и подрядчика, что близость ЛЭП, не учтённая в проекте, не мешает стройке, поскольку отдельная охранная зона ранее не была установлена. Чтобы не замораживать работы в ожидании возможных судебных решений, представитель подрядной организации «Эколос-ПроектСтрой» предложил развернуть здание на 90 градусов – это позволит без потерь скорректировать проектное решение.

Проектировщик предоставил расчёты необходимой электрической мощности, однако подрядчик, изучив документ, обратил внимание, что в документах этого объёма хватит только на удаление теплоизбытков, тогда как на предприятиях такого типа обязательна дополнительная пятикратная воздухоочистка от вредных веществ. Предложенная вентиляция, по словам специалистов «Эколос-ПроектСтрой», сопоставима с обычным проветриванием. Пребывание в таких помещениях может быть опасно для сотрудников предприятия. Александр Котов обратил внимание, что первые проблемы начнутся уже на этапе сдачи в эксплуатацию – объект может быть не принят.

По предложению Нинели Салагаевой, соответствие необходимым требованиям уточнят эксперты Росэкспертизы и Стройнадзора. «Если на кону стоят человеческие жизни, надо перепроверить заключение и исключить ошибки в расчетах», – согласился Юрий Семёнов.

Ещё один вопрос касался расположения запорной арматуры непосредственно в ёмкостях, где будут собираться хозяйственно-фекальные стоки. Проектировщик не стал выносить их в изолированную камеру переключения. По мнению всех, кроме разработчика проекта и поставщика оборудования, в агрессивной среде задвижки быстро выйдут из строя, а ремонтировать их в таких условиях будет сложно.

«Мы немаленькие деньги тратим, а вы в XXI веке проектируете задвижки в ёмкости и считаете это нормальным?» – поинтересовался у автора проекта Александр Котов, напомнив, что общая стоимость работ составляет около шестисот миллионов рублей, и назвал такие проектные решения вчерашним днём.

При детальном изучении документации оказалось, что в паспорте оборудования, который проходил экспертизу, такие камеры есть, а в проекте уже отсутствуют. Кроме того, в проекте рекомендовано одно оборудование, а в смете – уже другое, фактически не существующее.

По просьбе заказчика проектанты разукрупнили проект, чтобы оплачивать двухлетний контракт по мере выполнения работ, но сделали это так, чтобы все компоненты были приобретены в одном месте. Доля оборудования в общей стоимости проекта составляет 81%. Если его закупать у одного поставщика, будут нарушены нормы 44-го закона, требующего от генерального подрядчика исполнения четверти контракта своими силами, ещё 30% должны получить субъекты малого и среднего предпринимательства.

За неделю проектировщик должен подготовить возможные варианты. Инженеры подрядной организации подготовили к проекту целый лист замечаний, требующих дополнительной экспертизы. Основная их часть пока не тормозит стройку. «Погода есть, техника есть – стоять не будем», – пообещал гендиректор «Эколос-ПроектСтрой» Николай Потапов.