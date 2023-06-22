Музей-заповедник «Михайловское» открыл онлайн-прогулку по выставке «Сказки Пушкина»

17:39, 22 июня 2023, ПАИ

Большая выставка «Сказки Пушкина», работающая в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», открыта ещё для виртуального посещения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Интернет-прогулка» по экспозиционному пространству организована так, что каждый из экспонатов можно рассмотреть, свободно управляя своим «передвижением»: в любом направлении и при необходимости с укрупнением «картинки» вплоть до полноэкранного режима просмотра.

Виртуальная версия выставки останется в открытом доступе на официальном сайте музея и после того, как экспозиция завершит свою работу и будет демонтирована.

Напомним, что выставка «Сказки Пушкина» призвана отметить 190-летие со времени создания двух пушкинских сказок — «О рыбаке и рыбке» и «О мёртвой царевне и семи богатырях». Проект включает в себя без малого семьдесят произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных выдающимися мастерами, среди которых Михаил Нестеров, Владимир Маковский, Татьяна Маврина, Владимир Милашевский, Яков Троупянский, другие известные живописцы, графики, скульпторы. Иллюстрации к сказкам дополнены рядом жанровых картин, рассказывающих о жизни поэта в родовом имении. Все эти работы прибыли в псковские пушкинские места из Санкт-Петербурга, из фондовых коллекций Всероссийского музея А. С. Пушкина.

В «Михайловском» также уточнили, что «виртуальная прогулка» по «Сказкам Пушкина» — уже 51-я на официальном сайте учреждения. Музейщики полагают, что, посетив действующие экспозиции в их цифровой версии, «виртуальные туристы» захотят более подробно познакомиться с ними и в реальном выставочном пространстве.