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Происшествия

Удар молнии стал причиной двух лесных пожаров в Гдовском районе

Два лесных пожара возникло на территории Черневского участкового лесничества Гдовского лесничества из-за ударов молний в деревья. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Система видеонаблюдения зарегистрировала два задымления. Во время их проверки было обнаружено два лесных пожара на землях лесного фонда рядом с поймой реки Плюсса. Расстояние между очагами составляло три километра.

По сообщению работников лесничества, обнаруживших возгорания, причиной пожаров послужили удары молний в деревья. Общая площадь двух возгораний составила 0,46 гектара. В итоге специалисты ликвидировали пожары.

Как отметили в комитете, возникновение лесных пожаров на территории Псковской области от так называемых сухих гроз явление нехарактерное, на него в среднем приходится менее 5% от всех лесных пожаров, но такие случаи все же бывают. В 2022 году на территории области от молний возникло два лесных пожара.

Всего за 21 июня на территории области было зарегистрировано шесть лесных пожаров – в Гдовском, Струго-Красненском, Плюсском, Порховском и Печорском районах. Площадь, пройденная огнем, составила 5,09 гектара.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.

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