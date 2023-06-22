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Общество

Псковские сотрудники отдела по конвоированию посетили музей армии и флота

В День памяти и скорби представители уголовно-исполнительной системы побывали в музее армии и флота города Пскова. Гости осмотрели тематическую экспозицию и представленные уникальные экспонаты времён Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе экскурсии сотрудники отдела по конвоированию окунулись в прошлое нашей страны, увидев через призму предметов героические страницы истории. Личные вещи солдат, предметы экипировки – молчаливые свидетели событий давно ушедших, но не забытых потомками лет. В дополнение к впечатлениям – рассказ главного вдохновителя и хранителя музея Павла Дроздова о том, с чего всё начиналось и чем живёт музей сегодня.

Свои эмоции посетители оставили в гостевой книге, поблагодарив руководителя учреждения за возможность прикоснуться к важным историческим моментам, понять, какой ценой далась победа в войне, и никогда не забывать об этом. 

 

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