В Дно на улице Железнодорожной производят ремонт дороги

22:00, 22 июня 2023, ПАИ

В Дно на улице Железнодорожной производят ремонт дороги, сообщила газета «Дновец».

На около 590 метрах дороги будут уложены два слоя асфальта. Работы ведёт подрядчик, определённый в ходе аукциона, – ИП Михеев. Сумма контракта – 11 877 503,77 рубля. Срок выполнения работ – 30 июня. Деньги на ремонт дороги выделены из областного бюджета и частично из районного в рамках программы Псковской области «Развитие транспортной системы».

«Движение по улице Железнодорожной будет ограничено с 22 по 25 июня включительно из-за укладки асфальта. В связи с этим просьба выбирать альтернативные маршруты движения и не парковать свои автомобили вдоль улицы», – информирует администрация Дновского района.