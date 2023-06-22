В Дно на улице Железнодорожной производят ремонт дороги
В Дно на улице Железнодорожной производят ремонт дороги, сообщила газета «Дновец».
На около 590 метрах дороги будут уложены два слоя асфальта. Работы ведёт подрядчик, определённый в ходе аукциона, – ИП Михеев. Сумма контракта – 11 877 503,77 рубля. Срок выполнения работ – 30 июня. Деньги на ремонт дороги выделены из областного бюджета и частично из районного в рамках программы Псковской области «Развитие транспортной системы».
«Движение по улице Железнодорожной будет ограничено с 22 по 25 июня включительно из-за укладки асфальта. В связи с этим просьба выбирать альтернативные маршруты движения и не парковать свои автомобили вдоль улицы», – информирует администрация Дновского района.
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