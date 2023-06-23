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Происшествия

Псковичка украла из магазина 23 банки кофе и 25 упаковок сыра

Псковичка украла 23 банки кофе и 25 упаковок сыра из магазина города. Преступления произошли в марте 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Фото: Дарья Хваткова. Фото носит иллюстративный характер.

Женщина направилась в магазин самообслуживания для того, чтобы похитить кофе, чтобы в дальнейшем перепродать. В первый раз псковичка похитила 13 упаковок кофе на общую сумму 4 392 рубля. Похищенный кофе она продала незнакомым людям за 1 300 рублей.

Спустя несколько дней женщина вновь отправилась в магазин самообслуживания, где также решила украсть кофе. В этот раз она похитила десять упаковок кофе (на сумму 4 400 рублей), которые в последующем продала незнакомым людям за 1000 рублей.

Через несколько дней псковичка вновь направилась в магазин самообслуживания, но на этот раз она решила похитить сыр. Подойдя к стеллажу с молочной продукцией, она взяла 25 упаковок сыра (на сумму 2 600 рублей), которые положила в покупательскую корзинку, а затем спрятала их в свою сумку, после чего вышла из магазина и направилась домой.

Уголовное дело направили в суд. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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