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Происшествия

Мужчина с лопатой напал на офис микрозаймов в Пскове

Полицейские Пскова по горячим следам раскрыли разбойное нападение на офис микрозаймов. Сотрудники УМВД задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в этом преступлении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

 

«Предварительно установлено, что в полдень в микрофинансовую организацию ворвался неизвестный. Угрожая сотруднице саперной лопатой, он потребовал отпереть сейф. Однако хранилище денег было оборудовано таймером открытия, поэтому добраться до его содержимого сразу не удалось. Злоумышленник не стал ждать, похитил наличность из кассы и скрылся», – рассказали в УМВД.

Там добавили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого в кратчайшие сроки задержали полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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