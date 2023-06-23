Фермер из Ершово привезет натуральную продукцию на мини-ярмарку РСХБ

13:16, 23 июня 2023, ПАИ

Ярмарка «Вкусная пятница» пройдет в Псковском филиале Россельхозбанка (улица Некрасова, 44а) 26 июня с 9:00 до 13:00. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

Здесь можно будет приобрести фермерскую молочную продукцию Геннадия Моисеева из деревни Ершово Псковского района: молоко, кефир, сметану, масло, творог, сливки, «Адыгейский» сыр.

«Изготавливаем вкусную, натуральную молочную продукцию без консервантов. Молоко проходит только глубокую пастеризацию и сепарирование. Наша продукция известна среди жителей Псковского района», – прокомментировал Геннадий Моисеев.

В хозяйстве фермера насчитывается 700 голов скота, из которых 300 коров составляет дойное стадо, производящее до 4 тонн молока в сутки. «Большую часть молока мы отправляем на молокозаводы, а другую перерабатываем сами», – добавил фермер.

Ярмарки «Вкусная пятница» в отделениях банка и на территории государственных учреждений создают точки продвижения и продажи продукции микро- и малого сельхозбизнеса.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

АО «Россельхозбанк». Реклама.