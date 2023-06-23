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Общество

Новую рубрику о задачах «управляек» начали в своих соцсетях Псковские теплосети

Новую рубрику о требованиях к управляющим компаниям начали Псковские теплосети в своих соцсетях и на сайте.

«В этой рубрике мы будем рассказывать о том, как подготовить своё жильё к отопительному периоду и что можно и нужно требовать от своей управляющей компании. Сегодня мы разберёмся с тем, как и когда управляющая компания должна проводить осмотры и ремонты», - уточнили в ПТС.

Здесь и далее фото ПТС

Управляющая компания — это менеджер, которого нанимают собственники для оказания услуг и решения технических проблем, возникающих в многоквартирном доме, уточнили в теплосетях. «При этом довольно часто жители не знают, за что их «менеджер» получает «зарплату».УК должна не только реагировать на жалобы жильцов, но и контролировать общее состояние дома, занимаясь в том числе и профилактическими работами», - подеркнули в ПТС.

Чтобы планировать работы по обслуживанию и ремонту дома, управляющая компания должна проводить регулярные осмотры общедомового имущества.

«Осмотры делятся на три вида: текущие, сезонные и внеочередные. Периодичность проведения внеочередных и сезонных осмотров четко определена законом. Внеочередные — в течение 12 часов после произошедшей аварийной ситуации, например на внутридомовых коммуникациях, а сезонные — осенью и весной, до начала отопительного периода и перед его завершением. Текущие осмотры, согласно законодательству, регламентируются технической документацией, которой сейчас обладают только новостройки. В домах, построенных в 40—90 годах прошлого века, такой документации нет. Поэтому периодичность текущих осмотров старого жилфонда зависит только от инициативности и ответственности персонала управляющей компании. Результаты всех осмотров можно получить в УК по запросу любого собственника», - пояснили в ПТС.

В случаях, когда, например, на дворе зима, а в подъезде разбито окно или неисправна входная дверь, специалисты УК обязаны отработать заявку в течение 12 часов с момента получения. К таким острым ситуациям, когда необходимо срочное вмешательство, относится и нарушение кровли, и парение из подвала. Срочные ремонты не всегда получается спрогнозировать, а текущие по результатам осмотров общедомового имущества — необходимо.

Сначала управляющая компания обязана составить предложение жителям с указанием видов работ, их стоимости и сроков проведения, акцентировав степень значимости и возможных рисков, а жители на общем собрании решают сами, на что пойдут их деньги. «Не стоит пренебрегать возможностью участия в общих собраниях — это реальная возможность повлиять на изменения в своем дворе и доме, - посоветовали в ПТС. - После принятия решения жителями УК составляет план текущего ремонта, выполняет его в установленные сроки и отчитывается перед жителями: что сделано, когда, как, по какой цене. Капитальный ремонт дома — событие масштабное. Узнать, когда по вашему адресу планируется капитальный ремонт, можно с помощью системы ГИС ЖКХ».

Реклама.  Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети».

 

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