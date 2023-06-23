Пскович участвует в Евразийском ортопедическом форуме в Казани
Руководитель контрактной службы – контрактный управляющий Псковской областной клинической больницы Зиннур Янмурзин участвует в IV Евразийском ортопедическом форуме в Казани. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.
Пскович принял участие в выставке, где были представлены медицинские изделия, в частности ортопедические протезы производителей из Индии, Турции, Ирана, России, Кореи и других стран.
«Представленные образцы достойны внимания, хорошее соотношение цены и качества, а самое главное – нет проблем с поставками», – отметил Зиннур Янмурзин.
Всего в форуме принимают участие более 7000 специалистов из 70 стран мира.
Среди приглашенных участников также представители российских и зарубежных регуляторов, производителей медицинских изделий из разных стран, специалисты в области реабилитации, травматологии, биотехнологий и медицинской инженерии.
Программа включает панельные дискуссии, пленарное заседание, семинары, совещания и стратегические сессии. В рамках форума участники обсуждают возможность внедрения новых технологических решений для импортонезависимости больниц.
Отметим, что IV Евразийский ортопедический форум – крупнейшее в Евразии событие в сфере ортопедии, травматологии и экономики здравоохранения.