Пленарное заседание слёта поисковых отрядов СК РФ проходит в Пскове

15:27, 23 июня 2023, ПАИ

Пленарное заседание слёта поисковых отрядов Следственного комитета РФ проходит сегодня, 23 июня, в Пскове, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Участников и гостей слёта поприветствовал губернатор Михаил Ведерников. «Псковская земля веками была западным форпостом России. И к теме нашей сегодняшней встречи имеет непосредственное отношение. Но прежде всего хочу поблагодарить присутствующих в этом зале и всех наших поисковиков, кто принимает в этом движении самое активное участие, за вклад в сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны», — отметил глава региона.

Напомним, участниками слёта стали более 100 специалистов региональных управлений Следственного комитета России практически из всех регионов страны.