Псковских детей приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Не уверен – не обгоняй»

20:22, 23 июня 2023, ПАИ

В рамках подготовки к проведению IX этапа Кубка России и III этапа Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «900 озёр» Федерация автомобильного спорта Псковской области совместно с администрациями Опочецкого и Красногородского районов проводит конкурс детского рисунка на тему «Не уверен – не обгоняй». Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Конкурс направлен не только на популяризацию автомобильного спорта, но и на соблюдение правил дорожного движения, а также на необходимость меньше совершать необдуманные манёвры на дорогах общего пользования.

Участниками конкурса могут стать подростки от 12 до 17 лет.

Конкурс проводиться с 26 июня по 6 июля 2023 года. Положение о конкурсе размещено на сайте Федерации автоспорта Псковской области (www.faspo.pskov.ru) и в группе в соцсети «ВКонтакте».

Победители конкурса будут объявлены 7 июля в 12:00. Они получат призы Федерации автомобильного спорта Псковской области, а первые 30 участников, подавшие рисунки на конкурс, будут иметь возможность прокатиться в штурманском кресле спортивного автомобиля на официальной церемонии открытия ралли «900 озёр», которая состоится 7 июля в 19:30 на Центральной площади Опочки.