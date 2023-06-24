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Спорт

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» впервые проходит в Пскове

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» впервые проходит в Пскове на площадке нового скейт-парка в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной сегодня, 24 июня, передает корреспондент ПАИ.

Фото: здесь и далее ПАИ

На фестивале заявлено шесть дисциплин: скейтбординг, BMX/MTB, самокат, армрестлинг, настольный теннис и баскетбол 3 х 3.

Начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова рассказала, что участниками фестиваля стала молодежь разных возрастов, а именно от шести и до 35 лет с разбивкой по разным категориям. На площадке фестиваля также проходят мастер-классы и показательные выступления по паркуру и воркауту, батуту и роликам.

«Каждый победитель получает обязательно кубок и медаль, но помимо этого их ждут приятные подарки от спонсоров. «…» Мы ожидаем, что все площадки прекратят работу в 20:00», - рассказала Валерия Комарова.

Она отметила, что регистрацию на фестиваль организаторы запустили ориентировочно за две недели и на данный момент зарегистрировано 150 участников. Но, как уточнила Валерия Комарова, регистрация ещё открыта и предполагается, что участников будет больше.

«Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» посвящен, конечно же Дню молодёжи и мы очень надеемся, что он станет традиционным для нашего города», - заключила Валерия Комарова.

Как рассказал корреспонденту ПАИ судья соревнований и призёр Всероссийских соревнований по BMX Максим Иванов, оценивают в участнике стабильность, амплитуду, разнообразие трюков и сложность трюков. Оценивается участник по пятибальной шкале по всем четырём критериям.

«Я катаюсь на трюковом самокате два с половиной года. Я приезжаю в этот скейт-парк почти каждый день, когда свободен и люблю тренироваться. Как только я узнал про это мероприятие, сразу начал к нему готовиться. Выступлением я доволен, хочется побольше таких мероприятий», - сказала участник фестиваля Марк Бурлин.

Стоит отметить, что уже известны итоги в категории: «Самокаты 6-10 лет», где третье место занял Максим Маликов, второе - Василий Гусаров и первое - Марк Бурлин.

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