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Михаил Ведерников обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

К военнослужащим в рядах ЧВК «Вагнер» обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего видеообращения в Telegram-канале.

«Есть жители Псковской области, которые служат или служили в рядах ЧВК «Вагнер». Знаем их поименно. С теми, кто сейчас находится в регионе, вчера и сегодня уже переговорили. Они все за президента. Никаких мыслей о военном перевороте нет», - сказал он.

Михаил Ведерников также отдельно обратился к тем, кто сейчас находится в рядах ЧВК «Вагнер»: «Вы все для нас герои. Вы многое сделали и делаете для нашей страны и для нашей победы. Мы гордимся вами и всегда будем вам благодарны. Пожалуйста, не сходите с этого пути. Останьтесь с нами, с нашим народом и нашим президентом».

«Мы должны победить и сделать сможем это только вместе. Не нужно испытывать никаких иллюзий. Что бы ни заявлял предатель, его действия приведут к крови среди мирных жителей, среди верных присяге военнослужащих. Никакого другого исхода не будет. И закончится всё быстро, потому что поддержки у него нет и не будет», - заключил глава региона.

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