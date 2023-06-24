Талантливая молодёжь: Псковичи рассказали Борису Елкину о своих достижениях и планах

22:43, 24 июня 2023, ПАИ

В преддверии Дня молодёжи, который в этом году отмечают 24 июня, глава Пскова Борис Елкин встретился с молодыми активистами. Встреча состоялась в креативном пространстве «Лофт». Помимо награждения за активную деятельность, ребят ожидала дружеская беседа, в ходе которой им удалось не только рассказать о своих достижениях, поделиться планами и проблемами, но и расспросить главу города о его студенческих годах, карьерном росте и хобби.

За столом собралась активная молодёжь, ребята, которые занимаются научной и досуговой деятельностью, организовывают и участвуют в различных мероприятиях на городском, региональном и всероссийском уровнях. Обсудить самые насущные темы к ним также присоединились и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный и заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлев.

«Дорогие друзья, я рад встретиться с вами в преддверии дня молодёжи, а молодёжь – понятие растяжимое – по законодательству до 35 лет, – поприветствовал присутствующих Борис Елкин, почеркнув, что и он ещё подпадает под это понятие. – На самом деле нам очень важно быть вместе и идти в ногу со временем, потому что за молодёжью – будущее. И чтобы будущее нашей страны было в надёжных руках, нам нужно работать вместе».

Также он подчеркнул, что идеи и инициативы молодёжи очень важны, и со стороны администрации города они будут приветствоваться и стимулироваться. «Важно, чтобы вы транслировали свои идеи, и мы вместе могли их применить во благо нашего региона и его жителей», – сказал Борис Елкин, поздравляя всех с наступающим праздником.

Так, за активную социальную деятельность по развитию сферы молодёжной политики в Пскове и в связи с празднованием Дня молодёжи благодарственные письма от администрации города вручили студентке Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Ксении Владимировой, представителям Псковской городской молодежной общественной организации «Альтер эго» Егору Гаврилову и Михаилу Егорову, заместителю директора Псковского кооперативного техникума по учебно-производственной работе Станиславу Гериньшу, студенту Псковского агротехнического колледжа Павлу Иванову, студентке магистратуры ПсковГУ Марии Каменской, преподавателю русского языка и литературы Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Ольге Носоновой, методисту Псковского городского молодёжного центра Анастасии Окенчиц, преподавателю Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Татьяне Сайгушкиной и студентке ПсковГУ Анастасии Степанковой.

«Мы впервые проводим встречу в таком формате, учитывая, что мероприятие проходит накануне Дня молодёжи и в год, объявленный Годом педагога и наставника», – отметил Владимир Журавлев, переходя к неформальному общению. – Каждого из вас мы по праву можем называть внештатными преподавателями по мотивации. Ведь именно вы вне основного времени готовите ребят к различным конференциям и конкурсам, занимаетесь досугом молодёжи, словом, делаете всё, чтобы наша молодёжь всегда была при деле».

Так, Анастасия Окенчиц рассказала о том, как на протяжении десяти лет она работает с подростками и молодёжью Пскова, на её счету более ста мероприятий для трудных подростков.

«Я заполнила более трёх тысяч учётных карточек мобилизованных во время Великой Отечественной войны, а также обучила заполнению более 100 студентов», – рассказывает о ещё одном значимом деле своей жизни Анастасия Окенчиц. Так что благодаря её труду скоро увидит свет ещё один том книги «Солдаты Победы».

В свою очередь руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Павел Иванов занимается развитием добровольчества в ЧС, а также патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Только за последние три года он стал соорганизатором более 30 мероприятий на территории Пскова, награждён медалью Всероссийского студенческого корпуса спасателей «За участие в гуманитарной миссии».

«Занимаюсь подготовкой более 60 студентов, которые в дальнейшем смогут связать свою жизнь со спасением людей», – рассказал Павел Иванов о своём деле, посвятив коллег в секрет того, как он стал не только победителем конкурса «Студент года города Пскова 2023», но и смог параллельно подготовить свою команду к участию в чемпионате профессионалов.

Ещё одним победителем конкурса «Студент года города Пскова 2023» стала призёр различных региональных и городских мероприятий, обладатель серебряного знака ГТО, автор десяти научных статей для молодёжи, а также организатор более 20 мероприятий для студентов, и к тому же человек, увлечённый конным спортом, – Ксения Владимирова.

«Не ожидала, что смогу победить тем более, что я в это же время писала работу «Профессиональное образование – мой первый шаг в науку» для научно-практической конференции, которая проходила в Белоруссии», – сказала она. Девушка отметила, что её статьи касаются военной тематики, в них содержатся материалы о братском захоронении воинов около Серёдки, девять из бойцов ранее не числились в списках павших.

С азартом рассказали о деятельности Псковской городской молодёжной общественной организации «Альтер эго» Егор Гаврилов и Михаил Егоров, на счету которых организация и проведение более 20 мероприятий в городе.

«На базе нашей молодёжной организации работает множество направлений: тут не только КВН, но и курсы психологии, военно-тактические игры и ролевые мероприятия, – поделился Егор Гаврилов. – Суммарно ежегодно по всем направлениям тут проходит порядка двухсот школьников и студентов. Важным направлением для нас стал КВН. С 2020 года мы являемся подразделением всероссийской юниор-лиги КВН и по итогам прошлого года наша сборная команда представляла Псковскую область в Анапе на фестивале всероссийской лиги КВН».

Но в этом году из-за сокращения финансирования, поездка ребят оказалась на грани срыва, притом, что команда отобралась и их ждут на фестиваль.

«Ребята проблему обозначили, будем думать, искать спонсора», – воодушевил команду Борис Елкин.

В свою очередь Михаил Егоров коснулся тематики проведения военно-тактических ролевых игр «Зарница». «Это молодёжное направление сродни реконструкции, – отметил он. – К нам приезжают в основном школьники, раньше на мероприятия собиралось до ста человек. Но главное в нашем деле не победа, а возможность абсолютно незнакомым людям общаться, взаимодействовать, становиться друзьями».

О новом проекте «Курган Дружбы», который стартует в Псковской области рассказала организатор множества молодёжных и волонтёрских проектов, SMM-специалист грантового проекта военно-патриотического мероприятия «Курган Дружбы» Анастасия Степанкова.

«22 июня состоялось торжественное открытие, и я рада, что на протяжении двух недель буду заниматься освещением всех событий, которые будут происходить в лагере, – сказала девушка. – Я веду наши социальные сети, которые активно развиваются. На утро у нас уже было 403 участника из Витебской и Псковской областей. И их число постоянно растёт».

Также Анастасия Степанкова рассказала о своём участии в международном форуме «Молодёжь и выборы», на котором состоялось подписание соглашения между ЦИК Белоруссии и России. Там от лица Российской Федерации ей предоставили возможность вручить подарок председателю ЦИК Белоруссии.

Конечно же, за столом тут же прозвучало предложение включить Анастасию Степанкову в молодёжную избирательную комиссию.

О том, что в Псковском кооперативном техникуме очень инициативные студенты наслышаны многие. Рассказал о своих студентах и заместитель директора Псковского кооперативного техникума по учебно-производственной работе, который на протяжении шести лет готовит студентов для участия в региональных чемпионатах Псковской области по компетенции «Поварское дело», эксперт – наставник регионального чемпионата «Профессионалы» Станислав Гериньш. В 2019 году он занял второе место в конкурсе профессионального мастерства Псковской области среди педагогов профессиональных образовательных организаций «Мастер года», а в 2022 году награждён знаком отличия «За добросовестный труд» от Псковского облпотребсоюза.

«Совместными усилиями нам удалось провести хорошее мероприятие, – сказал Станислав Гериньш. – Все были довольны и заинтересованы. Надо продолжать такие конкурсы».

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, призёр и победитель более 25 конкурсов различного уровня, наставник более 100 студентов для участия в международных, всероссийских и региональных конкурсов, победителями и призёрами которых стали 30 студентов, Татьяна Сайгушкина успела и о секретах педагогического мастерства поведать, и проблемы обозначить.

«Два основных девиза, которые я стараюсь привить студентам – любовь и движение, – поделилась Татьяна Сайгушкина. – Любовь должна быть к профессии, ведь я взращиваю дизайнеров, нацеливаю их на дальнейшее обучение в высших учебных заведениях. И есть хорошие результаты».

К числу проблем она отнесла слабое техническое оснащение, нехватку педагогических кадров и низкое стимулирование студентов к участию в общественной деятельности.

«Со студенческой скамьи надо понимать, что сначала ты работаешь на зачётку, а потом она на тебя, – вступил в дискуссию и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный. – Надо правильно расставить ориентиры, – призвал он, в целом отметив, что проблема с кадрами понятна».

Своей главной задачей, как педагог, Ольга Носонова считает помощь в раскрытии талантов своих студентов. Будучи преподавателем русского языка и литературы Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, организатором множества мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта», а также участником целевой модели «Наставничество в ПКПТиС», она и сама принимает участие в различных конкурсах и добивается побед.

«У нас немало достижений не только в знании русского языка, но и в различных социальных проектах, олимпиадах по кибербезопасности, – поделилась Ольга Носонова – Стараемся приучать студентов к волонтёрству, сотрудничаем со Спасо-Елеазаровским монастырем».

Но лучшей своей заслугой она считает организацию поездок по «Пушкинской карте», по которой за два года около 500 студентов смогли ознакомиться с достопримечательностями Псковской области.

«Недавно студенты съездили в Порхов на мемориал «Дулаг», многие стояли и плакали», – отметила педагог, подчеркнув важность духовно-нравственного воспитания».

О своём осознанном выборе профессии социального работника с воодушевлением рассказала коллегам Мария Каменская. И она не просто уверенно идёт к цели, но и уже много достигла. Так, будучи студенткой магистратуры ПсковГУ и сотрудником Псковского городского молодёжного центра, она является участником и призёром различных всероссийских конкурсов и олимпиад для молодёжи, организатором более 50 мероприятий на базе ПсковГУ и общегородских в Пскове. А в 2019 году она была награждена благодарственным письмом от администрации Пскова за активное участие в подготовке и проведении XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

«Я люблю своё дело, и недавно мы выиграли грант Фонда культурных инициатив с проектом «Чернильница», автором которого я являюсь», – поделилась достижениями Мария Каменская.

В свою очередь Борис Елкин призвал всех обязательно принимать участие в федеральной грантовой поддержке, поскольку она даёт возможность привлечь «приличные суммы от 100 тысяч до десяти миллионов рублей».

«Нужно пытаться идеи положить на бумагу и участвовать в разных грантах, – сказал Борис Елкин, акцентировав внимание на том, что в некоторых грантах средства можно тратить на зарплату. – Это дополнительный стимул привлекать молодёжь к общественной деятельности, и это необходимо поддерживать. Мы со своей стороны будем оказывать всяческую помощь и содействие. Главное, чтобы была активность и инициативность. Потому что инициатива должна быть не наказуема, а поощряема».

Также Борис Елкин предложил на следующий год увеличить сумму муниципального гранта, которая сейчас составляет 100 тысяч рублей.

Конечно же, ребята не могли не спросить, насколько бурными были студенческие годы у главы Пскова. На что Борис Елкин фактически разрушил некоторые стереотипы.

«Первое высшее образование – инженер путей сообщения, я получил в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете на направлении «Мосты». И поскольку там был высокий проходной балл, туда шли преимущественно «ботаны», но я им никогда не был, – признался Борис Андреевич, отметив, что в целом его студенческая жизнь была достаточно скучной. – А когда на пятом курсе надо было идти работать по специальности, я стал активно предлагать свою кандидатуру. И так получилось, что у меня одномоментно появилось сразу три предложения».

Как рассказал глава города, первая его зарплата была всего 13 тысяч рублей, но он ни разу не пожалел, что избрал именно этот путь. Почти каждый год он в одной организации менял специфику работы и почти в 25 лет стал самым молодым руководителем, у которого в подчинении находятся около 15 человек.

«Образование – это важно, но дальше надо наращивать свой авторитет и всегда оставаться самим собой, – поделился Борис Елкин. – Я ведь тоже никогда не думал, что буду главой города, просто были задачи, и их надо было выполнять, творчески подходить к процессу».

А чтобы «разгрузить голову», он порекомендовал всегда находить время на отдых и иметь хобби. Сейчас он ходит в бассейн, а раньше играл в футбол, пока не получил травму.

«В выходные стараюсь проводить время с семьёй, ведь дети растут, – сказал Борис Елкин. – Из активностей предпочитаю покататься на катере или квадроцикле, иногда один. А ещё я очень люблю природу Карелии – озёра и скалы для меня идеальное место. Аналогично Байкал и Крым. По выходным стараюсь ездить по области – в Печоры, Пушкинские Горы… Много у нас красивейших мест, где можно побывать, а некоторые псковичи их даже не видели».

Анна Чаплыгина.