Нетрезвый водитель врезался в дорожное ограждение в Пскове

09:00, 25 июня 2023, ПАИ

ДТП произошло у дома № 28 на Зональном шоссе в Пскове сегодня ночью. Водитель автомобиля Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Пострадавших нет.

Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.