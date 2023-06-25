Нетрезвый водитель врезался в дорожное ограждение в Пскове
ДТП произошло у дома № 28 на Зональном шоссе в Пскове сегодня ночью. Водитель автомобиля Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Пострадавших нет.
Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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