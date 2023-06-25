Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Нетрезвый водитель врезался в дорожное ограждение в Пскове

ДТП произошло у дома № 28 на Зональном шоссе в Пскове сегодня ночью. Водитель автомобиля Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Пострадавших нет.

Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июня 2023

Мошенники пообещали великолучанке выигрыш в соцсетях и завладели её деньгами

25 июня 2023

Водитель фургона пострадал в результате ДТП в Пустошкинском районе
25 июня 2023

Нетрезвый водитель врезался в дорожное ограждение в Пскове

24 июня 2023

Один человек пострадал в результате ДТП в Опочецком районе
23 июня 2023

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Печорском районе
23 июня 2023

Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
23 июня 2023

Мужчина с лопатой напал на офис микрозаймов в Пскове
23 июня 2023

Около двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...