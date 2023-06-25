Мошенники пообещали великолучанке выигрыш в соцсетях и завладели её деньгами

11:43, 25 июня 2023, ПАИ

Двое жителей Великих Лук лишились денег из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, неизвестные под предлогом предоставления возможности получения выигрыша в социальной сети завладели деньгами учащейся одного из учебных заведений города.

А другой великолучанин лишился денег, покупая запчасти для иномарки на популярном сайте. В совокупности эти горожане потеряли более 60 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, подчеркнули в УМВД.