Мошенники пообещали великолучанке выигрыш в соцсетях и завладели её деньгами
Двое жителей Великих Лук лишились денег из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, неизвестные под предлогом предоставления возможности получения выигрыша в социальной сети завладели деньгами учащейся одного из учебных заведений города.
А другой великолучанин лишился денег, покупая запчасти для иномарки на популярном сайте. В совокупности эти горожане потеряли более 60 тысяч рублей.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, подчеркнули в УМВД.
Комментарии: 0 Обсудить >>>