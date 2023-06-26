Международный день борьбы с наркотиками отмечают 26 июня

07:13, 26 июня 2023, ПАИ

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще – Международный день борьбы с наркотиками.

Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года, которая 26 июня приняла всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

История борьбы с распространением наркотиков или по крайней мере попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет.

В феврале 1909 года участники Шанхайской опиумной комиссии, участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе и Россия, пытались найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. И сегодня, спустя больше века, правоохранительные органы далеки от решения этого вопроса, а наркомания стала одной из главных проблем всего мирового сообщества и одним из страшнейших явлений современности.

Генеральная Ассамблея ООН признаёт, что, несмотря на продолжающуюся активизацию усилий международного сообщества, мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьёзную угрозу для здоровья населения и безопасности и благополучия людей, особенно молодёжи, а также для национальной безопасности и суверенитета государств и что она наносит ущерб социально-экономической и политической стабильности и устойчивому развитию.