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Происшествия

Псковские полицейские задержали трех нетрезвых водителей автомобилей и мопеда

Дорожная полиция задержала трех нетрезвых водителей автомобилей и водителя мопеда, которые ранее уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Утром 23 июня в Пскове у дома на улице Кузбасской дивизии полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Гольф». Выяснилось, что за рулем этой иномарки находился нетрезвый пскович, 1987 года рождения.

Ночью 24 июня в областном центре по улице Стахановской на автомашине «Опель Вектра» ехал 43-летний горожанин, который тоже был в нетрезвом виде.

А вечером 25 июня в Пскове на улице Инженерной полицейские остановили для проверки легковушку «Опель Астра». Как оказалось, ей управлял находившийся «под градусом» пскович 1985 года рождения.

В Дновском районе 25 июня в вечернее время полицейские выявили нетрезвого молодого человека 2002 года рождения, ехавшего на мопеде.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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