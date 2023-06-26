Более 2 млн рублей похитили телефонные мошенники у жителей Псковской области

12:34, 26 июня 2023, ПАИ

Злоумышленники обманным путём завладели деньгами нескольких жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму более двух миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогами якобы предотвращения незаконных попыток оформления кредита, взлома личного кабинета, а также предоставления возможности заработка за счёт инвестиций они ввели собеседников в заблуждение и похитили их деньги.

После общения с нечистыми на руку лицами доверчивые пользователи лишились свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.