Великолучанин получил срок за кражу продуктов на бензоколонке в Локне

15:53, 26 июня 2023, ПАИ

Прокуратура Локнянского района поддержала обвинение в отношении 43-летнего великолучанина, который похитил продукты питания на АЗС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе прошлого года зломышленник взял со стеллажей в торговом зале продукты питания и, несмотря на требования работников АЗС оплатить товар, покинул помещение и скрылся. Кроме того, он покинул место жительства, на четыре месяца уклонившись от административного надзора.

Приговором Бежаницкого районного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, открытое хищение чужого имущества) и статьей 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания или фактического нахождения, совершенные в целях уклонения от административного надзора).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.