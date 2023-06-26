Псковичу Далеру Исмаилову присвоили звание мастера спорта России

18:50, 26 июня 2023, ПАИ

Псковскому спортсмену Далеру Исмаилову присвоили звание «Мастер спорта России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя».

Приказ Министерства спорта РФ № 90 нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» подписан 20 июня 2023 года.

Отметим, Далер Исмаилов – чемпион Псковской области в весе 97 и более 97 килограммов. Он неоднократно становился победителем и призёром всероссийских соревнований по рукопашному бою в 2021, 2022 годах (Челябинск, Калининград, Выборг), он серебряный призёр международных соревнований 2022 года (Астана) и победитель этапа кубка России 2023 года (Выборг).

«Мы поздравляем бойца! Его звание – это результат таланта, упорства и самодисциплины. Мы поздравляем весь клуб «Ганза», всех тренеров, семью и друзей, всех кто болел и поддерживал. Готовили спортсмена Андрей Зеленко, Виктор Иваненков, Олег Соловьев», – поздравили спортсмена в Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя».