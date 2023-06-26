Фиджитал-центр построят в Пскове

23:06, 26 июня 2023, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской гордумы состоялось в понедельник, 26 июня, под председательством Юлии Пожидаевой. Депутаты рассмотрели отчёт о работе комитета в 2022 году и вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период – 2024 и 2025 годы. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала депутат Юлия Пожидаева.

«В целом доходы увеличились на 2023 год на 93 млн рублей в соответствии с уведомлением по расчёту между бюджетами. Также поступили доходы по группе: налоговые и неналоговые, доходы от использования имущества государственно-муниципальной собственности», – отметила Юлия Пожидаева. По её словам, согласно бюджету выделены деньги на приобретение и установку остановочной конструкции в районе улицы Набат.

«Поступления увеличились на 21 млн 300 тысяч. И как раз 20 миллионов будет выделено на поддержку мер по обеспечению мер сбалансированности бюджета на строительство Фиджитал-центра в Пскове», – рассказала председатель комитета.

Она подчеркнула, что заместитель главы администрации города Алексей Несмашный рассказал, что это будет за центр. «Также чем он будет отличаться от ФОКОТа, что там будет кроме футбольной, баскетбольной площадки, там же ещё и киберспорт. Чтобы, например, те, кто там занимаются в компьютерах для того, чтобы пройти какие-то уровни, должны будут набрать опредёленное количество баллов в спортивных направлениях. Чтобы не всё время за компьютером сидели, а и в футбол играли», – обратила внимание Юлия Пожидаева.

Построить такой центр, по словам депутата, планируется на пересечении улиц Инженерной и Юности в Пскове. «Также один миллион 300 тысяч выделено на профильные кадетские классы в гимназии № 29. Ещё выделены 49 миллионов 500 тысяч на строительство подъезда к учебно-лабораторному корпусу в ПсковГУ, а также 20 миллионов 600 тысяч рублей на ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов», – сказала Юлия Пожидаева.

Она добавила, что к сессии депутаты запросили у администрации перечень домов, к которым будут отремонтированы эти подъезды.

«Ещё увеличены были лимиты на предоставление целевых субсидий для детских садиков: для садика № 19 – на капитальный ремонт ограждения, для садика № 39 – тоже самое, для садика № 29 – на установку автоматических ворот и калитки, № 23 – на монтаж системы ограничения доступа, № 24 – на видеонаблюдение», – заверила председатель комитета.

Помимо этого, по муниципальным программам увеличились лимиты на 5 миллионов рублей на строительство многоквартирных жилых домов для детей-сирот.

«Также обсудили увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение антитеррористической защищённости в дошкольных учреждениях», – сказала председатель комитета. Всего, как отметила Юлия Пожидаева, комитет за 2023 год провёл четыре заседания и рассмотрел 23 вопроса.