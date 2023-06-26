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Общество

Россельхозбанк пригласил фермеров эноярмарки «Виноград» присоединиться к платформе «Своё»

Директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов принял участие в круглом столе «Ярмарки винодельческой продукции России: первые итоги», который недавно проходил в Пскове в рамках деловой программы эногастрономической ярмарки «Виноград».

Фото: ПАИ

«Россельхозбанк является активным популяризатором российского виноделия. Виноградство и виноделие – это одна из точек роста АПК страны. В прошлом году доля виноградников в России превысила 100 тысяч гектаров, а доля отечественного вина на полках российских магазинов составляет 55 %», – пояснил директор Псковского филиала Россельхозбанка.

Дмитрий Алемасов пригласил виноделов эногастронромической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 17 по 25 июня, присоединиться к масштабной цифровой экосистеме «Своё», которую Россельхозбанк запустил в 2020 году для поддержки АПК страны. В частности, он подчеркнул, что платформы «Своё Фермерство» и «Своё Родное» значительно упрощают аграриям ведение бизнеса и снижают их производственные издержки.

«Своё Фермерство» – это единственный в своём роде сельскохозяйственный маркетплейс России. Здесь можно найти всё, что необходимо, – от саженцев винограда до виноградоуборочных комбайнов. На платформе размещено почти 1,8 миллиона товаров от более чем 11 тысяч поставщиков, зарегистрировано около 2,2 миллионов пользователей, и эти цифры продолжают расти.

Площадка «Своё Родное» – это ведущий интернет-магазин фермерских продуктов, в котором представлено от 10,7 тысяч продавцов по всей стране. В месяц россияне делают более 50 тысяч заказов.

Дмитрий Алемасов отметил, что на другой площадке «Своё За городом» можно приобрести также эногастрономические туры. Сегодня на платформе представлено уже более 50 таких туров.

«Эногастрономический туризм активно развивается в стране и имеет растущий спрос, увеличение инвестиций, но в большей степени это направление развивается в южных районах нашей страны. В Псковской области у нас нет винограда, но зато растут яблоки. На фестивале были представлены напитки и продукты как производителей южных регионов, так и местных. Попробовать можно было всё, в том числе крафтовые сыры, мясные деликатесы, улиток по-бургунтски и другие продукты псковских фермеров», – добавил Дмитрий Алемасов.

За пять лет банк профинансировал отрасль российского виноделия на 21 миллиард рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников.

Кроме того, начиная с 2020 года, Россельхозбанк поддерживает «Винный гид» – проект по исследованию винодельческой продукции, который реализуется Роскачеством при участии Минпромторга и Минсельхоза России.

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