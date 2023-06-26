Павел Дуров анонсировал запуск сторис в Telegram
Новая функция – истории (сторис) появится в Telegram. Об этом сообщил основатель площадки Павел Дуров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сторис находятся на последней стадии тестирования, запуск новой функции планируется на начало июля. Павел Дуров подчеркнул, что это позволит сделать Telegram более информативным.
Истории будут размещены в верхней части списка чатов. Их также можно будет переместить в раздел «Скрытые». Для пользователей будет доступна функция их редактирования и добавление различных подписей.
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