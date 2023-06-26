Павел Дуров анонсировал запуск сторис в Telegram

23:46, 26 июня 2023, ПАИ

Новая функция – истории (сторис) появится в Telegram. Об этом сообщил основатель площадки Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сторис находятся на последней стадии тестирования, запуск новой функции планируется на начало июля. Павел Дуров подчеркнул, что это позволит сделать Telegram более информативным.

Истории будут размещены в верхней части списка чатов. Их также можно будет переместить в раздел «Скрытые». Для пользователей будет доступна функция их редактирования и добавление различных подписей.