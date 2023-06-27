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Происшествия

Шесть лет колонии получил псковский экс-следователь за ряд преступлений

Противоправную деятельность бывшего следователя по особо важным делам одного из следственных подразделений Пскова пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области совместно с СУ СК России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Бывшего псковского следователя осудили за присвоение ювелирных украшений
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Бывшего псковского следователя осудили за присвоение ювелирных украшений
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Бывшего псковского следователя осудили за присвоение ювелирных украшений
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Бывшего псковского следователя осудили за присвоение ювелирных украшений
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант незаконно забрал себе ювелирные изделия, ранее изъятые в ходе обыска в рамках расследования одного из уголовных дел. При этом все документы, в которых было зафиксировано изъятие драгоценностей, уничтожил.

Кроме того, в ходе расследования другого уголовного дела он злоупотребил доверием и присвоил себе двадцать тысяч рублей, которые мать обвиняемого через него передала потерпевшей в счёт возмещения ущерба.

Также доказано, что экс-следователь, распивая в вечернее время спиртные напитки в своём рабочем кабинете, показал двум знакомым имеющиеся у него оружие и боеприпасы, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Позже он похитил пистолет и пятьдесят патронов к нему и передал одному из присутствовавших, получив награду в тридцать тысяч рублей.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество путём злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконная передача огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Бывший следователь приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
 

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