Что ждёт псковичей на фестивале «Граинская сторона», рассказали организаторы

12:28, 27 июня 2023, ПАИ

Что ждёт гостей фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона», рассказали ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль «Граинская сторона» пройдёт в деревне Платишино Красногородского района 19 августа. В 2023 году его отпразднуют второй раз, но в планах организаторов – сделать его ежегодным.

Фестиваль объединит опытных и юных гусляров, а также поклонников гусельной музыки. В этом году в Платишино выступят учащиеся детских музыкальных школ из Гдовского и Порховского районов, выпускник Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Даниил Семёнов и педагог по классу гуслей Ирина Иванова, участники ансамбля «Уграда», Петербургский клуб гусляров, студенты РАИС имени Гнесиных, ансамбль «Заводная карусель», семейный дуэт Светлана и Георгий Мусаелян, ансамбль «Заряница».

Также всех желающих приглашают на творческую встречу с солистками единственного в России дуэта клавишных и щипковых гуслей «Русские арфы» и солисткой, концертмейстером струнной группы Государственного оркестра «Гусляры России» Ольгой Алексеевой из Москвы.

На сцене фестиваля выступит исполнительница на тридцатиструнных гуслях, композитор, автор четырёх альбомов, первый гусляр группы «Аквариум» Ольга Глазова со своей музыкальной группой, а также заслуженная артистка России, солистка ансамбля русской музыки «Псков» Псковской областной филармонии Наталья Александрова. Она исполнит русские романсы под аккомпанемент гуслей. А артистка «Петербург-концерта» Анна Яковлева и студентка РГПУ имени Герцена Полина Савченко выступят в стихотворном жанре.

На фестивале будут новые площадки. В старинном амбаре пройдёт показ видеофильма «Псковщина гусельная», который расскажет об истории возникновения гуслей, а также о красногородских гуслярах. Гостям предложат продегустировать угощения и напитки, приготовленные по старинным рецептам жителями деревни. Местные производители представят свою продукцию. На ярмарку снова приедет семья Барт из деревни Морозово, все желающие смогут приобрести у них домашний хлеб и выпечку.

Ценители сыра смогут обратиться к профессиональным сыроварам из деревни Сидорово — семье Белиля Ландосли: они представят и выдержанные сыры, с белой и с голубой плесенью, с пажитником, фисташками, грецким орехом, оливками, мягкий творожный сыр для бутербродов и многое другое.

Отметим, Граинская волость в начале XX века была центром развития гусельной музыки. Красногородские гусляры отличались своеобразной манерой и техникой исполнения наигрышей на крыловидных гуслях. Интересен тот факт, что по названию деревень, в которых проживали гусляры, созданы этнографические образцы гуслей «Авдоши» и «Мехово».

Фестиваль «Граинская сторона» – дань псковской гусельной традиции, которая вошла в проект «Антология народной культуры» и включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России и единый реестр объектов нематериального культурного наследия Псковской области.

Благодаря экспедициям в Красногородский район группы учёных фольклорно-этнографического центра в Санкт-Петербурге под руководством А. М. Мехнецова в 90-х годах XX века удалось собрать записи многочисленных наигрышей и коллекцию из 13 инструментов. На их основе издали образцы в нотациях, на грампластинках и компакт-дисках, а также выпустили каталог коллекции псковских гуслей из собрания Санкт-Петербургской консерватории.