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Общество

Мастер-класс по изготовлению богородской игрушки пройдёт в Пскове 2 июля

Мастер-классы по изготовлению богородской игрушки с движением пройдёт в музейной мастерской Палат у Сокольей башни 2 июля в 12:00 и 14:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: артель «Свои кустари»

Организаторами мастер-класса выступает артель «Свои кустари» из Москвы. Мастера артели стремятся к возрождению традиционных ремёсел и народных традиций.

«Площадка с мастер-классом будет действовать на фестивале «Довмонт Псковский», где все желающие смогут поучаствовать в изготовлении игрушки. Но для тех, кто не сможет посетить фестиваль, было решено предоставить дополнительную возможность сделать своими руками сувенир и провести мастер-класс на следующий день, 2 июля, уже в музейной мастерской», – отметила специалист центра музейной педагогики Елена Коваль.

В музее рассказали, что богородская игрушка – это неотъемлемая часть русской народной культуры, которая является одной из самых ярких и любимых и вызывает улыбки не только у детей, но и у взрослых. «Сюжеты богородских игрушек в забавной форме приучают к доброму отношению, совместному труду, ремеслу» – отметили в музее.

В ходе мастер-класса участникам в игровой форме расскажут об истории, видах и механизмах богородской игрушки, а также предложат изготовить на выбор одну из игрушек: «Заяц-барабанщик» или «Кузнецы».

Посещение платное.

Место проведения: музейная мастерская в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Запись и справки по телефону 8(811) 233-13-90.

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