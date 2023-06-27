Лишение свободы грозит жителю Локнянского района за угрозу убийством

13:54, 27 июня 2023, ПАИ

Лишение свободы грозит 51-летнему жителю Локнянского района за угрозу убийством. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

В ходе предварительного расследования установлено, что в мае местный житель поссорился со своей знакомой во время застолья, после чего толкнул её. Когда женщина упала, мужчина взял со стола нож и направил его в её сторону, после чего сказал, что зарежет её, если она не успокоится.

Районный прокурор утвердил обвинительный акт в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 8 Локнянского района для рассмотрения по существу.