Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Пскове и Псковском районе
Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Пскове и Псковском районе 23 и 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Задача акции – приобщить псковичей и жителей района к здоровому образу жизни и двигательной активности.
Всех, кто не сошёл с дистанции, пригласили на танцевальный фитнес.
«Возможно, именно с этого дня приверженцев активного, здорового образа жизни станет больше. Ведь движение – это жизнь!» – отметили в комитете.
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