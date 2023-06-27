Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Пскове и Псковском районе

14:17, 27 июня 2023, ПАИ

Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Пскове и Псковском районе 23 и 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Задача акции – приобщить псковичей и жителей района к здоровому образу жизни и двигательной активности.

Всех, кто не сошёл с дистанции, пригласили на танцевальный фитнес.

«Возможно, именно с этого дня приверженцев активного, здорового образа жизни станет больше. Ведь движение – это жизнь!» – отметили в комитете.