Перекресток улиц Звёздной и Труда закроют в Пскове с 3 июля
Перекресток улиц Звёздной и Труда в Пскове закроют для движения транспорта с 3 по 8 июля в связи с проведением дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
В зависимости от погодных условий ремонт может завершиться раньше указанного срока.
В качестве объезда псковичам рекомендуют использовать улицы Текстильную, Инженерную, Юности, Новосёлов, Сиреневый бульвар.
Водителей также просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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