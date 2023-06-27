Перекресток улиц Звёздной и Труда закроют в Пскове с 3 июля

17:01, 27 июня 2023, ПАИ

Перекресток улиц Звёздной и Труда в Пскове закроют для движения транспорта с 3 по 8 июля в связи с проведением дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В зависимости от погодных условий ремонт может завершиться раньше указанного срока.

В качестве объезда псковичам рекомендуют использовать улицы Текстильную, Инженерную, Юности, Новосёлов, Сиреневый бульвар.

Водителей также просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.