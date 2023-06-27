Игорь Иванов поддержал решение Верховного суда РФ о недопуске иноагентов на выборы в качестве наблюдателей

16:18, 27 июня 2023, ПАИ

Решение пленума Верховного суда РФ о том, что иностранные агенты не могут выступать в качестве наблюдателей на выборах, прокомментировал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа, лидер регионального профобъединения считает это решение Верховного суда РФ абсолютно правильным. «Основная масса этих иноагентов ходила на выборы не за тем, чтобы обеспечить честность и прозрачность всей процедуры, а сугубо со своим интересом – заметить любую незначительную шероховатость и раздуть её до вселенских масштабов, поднять «вой» о тираниях и диктатурах», – отметил Игорь Иванов.

По его словам, подобных «деятелей» хватает и в Псковской области. «Если иноагентов отодвинут от таких вот возможностей, резко и без всяких условий, это сразу сократит их заграничное финансирование. Платить им станет не за что, да и незачем. Зарубежный грантовый ручеек пересохнет. Решение, обрубающее сразу несколько голов этой гидры, – пояснил руководитель псковских профсоюзов. – Россия – самостоятельная страна во всех отношениях, и вмешиваться в наши внутренние дела мы не позволим никому».

Как сообщает «Российская газета», пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее практику рассмотрения дел о защите избирательных прав. В частности, иностранные агенты не могут заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует выдвижению кандидатов на выборах, включая участие в качестве наблюдателя.