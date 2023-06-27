В Черёхе мужчина во время ссоры зарезал сожительницу

21:42, 27 июня 2023, ПАИ

Мужчину задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом сожительнице в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь на 26 июня 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одном из домов деревни Черёха Псковского района тела 69-летней местной жительницы с ножевым ранением. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 58-летний сожитель потерпевшей, который накануне, 25 июня, в ходе ссоры схватил нож и ударил потерпевшую. В результате женщина скончалась на месте преступления.

Изучение личности предполагаемого злоумышленника показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против личности, в том числе дважды за причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время мужчину задержали в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.