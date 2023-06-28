Жительницу Локнянского района осудили за кражу 240 кг картофеля у знакомой

10:41, 28 июня 2023, ПАИ

Жительницу Локнянского района осудили за кражу картофеля у знакомой. Преступления произошли в сентябре 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Женщина незаконно проникла в квартиру своей знакомой и украла 120 кг картофеля, после чего продала ее за 1500 рублей. Через месяц она совершила аналогичное преступление, тем самым суммарно похитив 240 кг картофеля.

33-летнюю местную жительницу признали виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище).

Суд назначил жительнице Локнянского района наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в законную силу.