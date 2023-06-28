Жительницу Локнянского района осудили за кражу 240 кг картофеля у знакомой
Жительницу Локнянского района осудили за кражу картофеля у знакомой. Преступления произошли в сентябре 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Женщина незаконно проникла в квартиру своей знакомой и украла 120 кг картофеля, после чего продала ее за 1500 рублей. Через месяц она совершила аналогичное преступление, тем самым суммарно похитив 240 кг картофеля.
33-летнюю местную жительницу признали виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище).
Суд назначил жительнице Локнянского района наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор вступил в законную силу.
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