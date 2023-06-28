Житель Печор похитил металлолом у соседей на 25 тысяч рублей

13:15, 28 июня 2023, ПАИ

Прокуратура Печорского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, похитившего у соседей каркасы теплицы и металлическую бочку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование установило, что житель Печор проник на соседский участок в садоводческом товариществе и вынес два металлических каркаса от теплицы и бочку объемом 900 литров. Похищенный металлолом он сдал в пункт приёма. Нанесенный ущерб составил 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.