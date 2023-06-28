Жители Псковской области стали чаще оформлять на почте страховку на имущество

10:50, 28 июня 2023, ПАИ

С начала года жители Псковской области оформили в почтовых отделениях более 17 000 страховок на имущество. В прошлом году за аналогичный период времени клиенты «Почты России» в регионе оформили порядка 10 000 таких страховок. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

«Страховой полис сроком на один месяц пользуется у жителей Псковской области наибольшей популярностью. Клиенты «Почты России» в регионе каждый месяц оформляют около 3 400 договоров по программе ежемесячного страхования имущества. Чтобы застраховать имущество, клиенту достаточно предъявить паспорт оператору или почтальону и оформить услугу», — рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Стоимость страховой программы составляет 60 руб. за один календарный месяц. В качестве подтверждающих документов клиент получает страховой полис и чек. Страховая защита начинает действовать с первого числа месяца, следующего после даты приобретения полиса.

Страховка позволяет компенсировать расходы на восстановление внутренней отделки и домашнего имущества в случае пожаров, затоплений, взрывов бытового газа или противоправных действий третьих лиц.