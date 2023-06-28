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Общество

Безопасность в пути: «Ростелеком» установил 16 комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Псковской области

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию 16 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Псковской области. Стационарные рубежи в автоматическом режиме круглосуточно отслеживают превышение установленного скоростного режима.

Комплексы размещаются на федеральных трассах в местах с повышенной аварийностью и интенсивным транспортным потоком. Съемка ведется на участках, согласованных с областным управлением ГИБДД, которое получает данные об инцидентах в режиме реального времени.

Большинство рубежей компания установила на автодороге Р-23 «Псков» (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь). Также новые комплексы фиксации скоростного режима появились на трассах A-212 (Псков — КПП Шумилкино), Р-56 (Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков) и некоторых других.

Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»: «В рамках проекта «Ростелеком» полностью подготовил комплексы к эксплуатации. С нашей стороны также осуществляется постоянный мониторинг и сервисное обслуживание всей системы для поддержания ее стабильной работы. Внедрение средств автоматического контроля ПДД прежде всего нацелено на обеспечение безопасности, уменьшение травматизма и сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения».

Анализ работы комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в разных регионах страны показывает их положительное влияние на дорожную обстановку: водители становятся более внимательными и аккуратными, уменьшается количество нарушений, снижаются все основные показатели аварийности.

Все оборудование и программные средства, которые использовались при реализации этого проекта, — от российских производителей и поставщиков. Работы по установке рубежей выполнены по государственному контракту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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