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Псковские курсанты стали победителями межрегионального научно-практического семинара

Обучающиеся Псковского филиала университета ФСИН России стали победителями межведомственного межрегионального научно-практического семинара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Псковский филиал университета ФСИН России и Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя в режиме видео-конференц-связи провели семинар «Проблемы формирования правомерного поведения молодёжи в обществе: история, теория, практика» с участием 40 курсантов, студентов и магистрантов, в том числе представителей Псковского государственного университета.

Между участниками научного мероприятия состоялась дискуссия по актуальным проблемам формирования правового сознания и правовой культуры в условиях инновационного развития российского государства и цифровизации общества. В университете отметили, что особое внимание уделялось общественной значимости и внутренней мотивации правомерного поведения современного подростка.

По итогам семинара победу одержала курсант Псковского филиала университета ФСИН России Лолита Сидоркина с докладом «Молодёжная преступность в России», а псковские курсанты Ульяна Васильева и Варвара Петрова стали его призёрами.

«Научное мероприятие проводилось в целях расширения и укрепления межведомственного сотрудничества образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства внутренних дел России, обмена научными мнениями со стороны обучающихся по вопросам правомерного поведения современного подростка в социуме и профилактики противоправных поступков, что, несомненно, повышает уровень их профессиональной подготовки, выявляет научный потенциал и навыки применения законов нашей страны», – отметила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России Ольга Мельникова.

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