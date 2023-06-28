Около 600 тысяч рублей лишились пенсионерки из Псковской области из-за уловок мошенников

13:18, 28 июня 2023, ПАИ

Около 600 тысяч рублей лишились пенсионерки из Гдовского и Новоржевского районов из-за уловок мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 27 июня пожилой жительнице Гдова позвонили незнакомцы и сообщили, что ее дочь и внучка якобы попали в ДТП. Для решения возникшей проблемы незамедлительно требуются деньги. В итоге пенсионерка доверилась им и передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру.

Кроме того, 27 июня два подобных случая отмечены в Новоржеве. Здесь двум пенсионеркам тоже звонили неизвестные лица, которые заявили, что их дочери якобы совершили ДТП и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы этого избежать, злоумышленники предложили собеседницам передать деньги. В итоге пенсионерки отдали приехавшим курьерам в общей сложности 495 тысяч рублей.

Когда же потерпевшие убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.