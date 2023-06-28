Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Около 600 тысяч рублей лишились пенсионерки из Псковской области из-за уловок мошенников

Около 600 тысяч рублей лишились пенсионерки из Гдовского и Новоржевского районов из-за уловок мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 27 июня пожилой жительнице Гдова позвонили незнакомцы и сообщили, что ее дочь и внучка якобы попали в ДТП. Для решения возникшей проблемы незамедлительно требуются деньги. В итоге пенсионерка доверилась им и передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру.

Кроме того, 27 июня два подобных случая отмечены в Новоржеве. Здесь двум пенсионеркам тоже звонили неизвестные лица, которые заявили, что их дочери якобы совершили ДТП и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы этого избежать, злоумышленники предложили собеседницам передать деньги. В итоге пенсионерки отдали приехавшим курьерам в общей сложности 495 тысяч рублей.

Когда же потерпевшие убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июня 2023

Жительницу Локнянского района осудили за кражу 240 кг картофеля у знакомой
27 июня 2023

14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области
27 июня 2023

Два псковских лётчика погибли при подавлении попытки военного мятежа
27 июня 2023

В Черёхе мужчина во время ссоры зарезал сожительницу
27 июня 2023

Нетрезвый водитель попал в ДТП в центре деревни Усвятского района
27 июня 2023

До двух лет лишения свободы грозит водителю за наезд на пешехода в Порхове
27 июня 2023

Ртуть разлилась в Пскове
27 июня 2023

Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...