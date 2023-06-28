Турпотенциал Красногородского района презентовали в ТИЦ Псковской области

16:11, 28 июня 2023, ПАИ

Турпотенциал Красногородского района презентовали в ТИЦ Псковской области сегодня, 28 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На встрече присутствовали глава Красногородского района Валентина Понизовская, директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко, а также псковские предприниматели и самозанятые, студенты естественно-географического факультета ПсковГУ направления «Туризм».

Участникам выставки-презентации турпотенциала муниципалитета показали четыре презентационных ролика. В них рассказали об истории муниципалитета, о воинской славе в годы Великой Отечественной войны, культурном наследии и достопримечательностях района. В презентационных материалах была затронута и тема событийного туризма, в частности о возможностях развития деревни Платишино, знаменитой своим музеем истории старообрядцев. В августе текущего года в этом населённом пункте проведут масштабный фестиваль гусельной музыки.

«В Платишино много достопримечательностей. Приятно, что в 2022 году, в год нематериального культурного наследия мы приняли участие в проекте Платишино. Мы разработали проект совместно с туроператорами, с турагентами и вышли на федеральный уровень. Проект Платишино вошёл в «Серебряное ожерелье», – отметила Валентина Понизовская.

Представители Красногородоского района также рассказали об особенностях фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона» и его программе, который пройдёт в августе в деревне Платишино. Они также пригласили псковичей на масштабный праздник.

В ходе презентации спикеры рассказали о местах, которые наиболее интересны туристам: о часовне Воскресения, о музее крестьянского быта, который функционирует на базе сельского местного клуба. В экспозиции собрали более трёх тысяч единиц предметов быта и культуры старообрядцев: она демонстрируют сцены крестьянской жизни староверов: их гардероб, предметы для моления, хозяйственную утварь, иконы, посуду, полотенца, скатерти, домотканые материалы. Эксперты подчеркнули, что музей – единственное в Псковской области место, которое демонстрирует нрав, быт и традиции старообрядчества.

Кроме того, как отметили представители делегации Красногородского района, значительную роль в развитии муниципалитета играют возможности гастрономического туризма. Завершил показ видеофильмов ролик о людском потенциале муниципалитета. В нём жители сельской местности рассказали о том, как производят сыр, работают на пасеке.