Специалисты ВЦИОМ рассказали о самых распространенных фобиях россиян

16:42, 28 июня 2023, ПАИ

Подавляющее большинство (78 %) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) призналось, что испытывает фобии. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Согласно результатам опроса, 30 % опрошенных боится высоты. Еще 28 % признались в боязни змей. Также 24 % респондентов сказали, что опасаются водных пространств и глубины. В страхе перед посещением стоматолога признались 18 % россиян, столько же опрошенных страдают от арахнофобии. Как отмечают специалисты, страх перед стоматологами — единственный из изучаемых страхов, который мужчины испытывают чаще, чем женщины (21 % и 16 % соответственно).

Пятое место в рейтинге фобий россиян принадлежит клаустрофобии (боязни замкнутых пространств) и верминофобии (страху перед микроорганизмами, бактериями, вирусами) — по 12 %. В два раза чаще боятся бактерий и вирусов россияне старше 60 лет — 22 % (2 % среди 18-24-летних). По мнению сотрудников ВЦИОМ, это может быть связано с пандемией коронавируса.

В меньшей степени среди россиян распространены такие страхи, как страх публичных выступлений (глоссофобия) и страх перелётов на самолете (аэрофобия) — 11 % и 10 % соответственно. Женщины боятся перелетов на самолете в два раза чаще мужчин (13 % и 7 %), ещё один «женский» страх — боязнь грома и молнии — бронтофобия (15 % и 2 % среди мужчин), в целом его испытывают 9 % россиян, старшее поколение боится грозы чаще — 16 %, как и жители села — 14 %. Каждый десятый испытывает боязнь перед толпой (9 %), это называется демофобия.

Вида крови боятся 8 % россиян, ещё 5 % боятся темноты. Навеянный современной культурой страх клоунов в рейтинге фобий россиян занимает последнее место: клоунов боятся 3 % опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 17 июня. Объём выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.