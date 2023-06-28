Троих жителей Печор отправили в колонию за совершенное почти 20 лет назад убийство

19:35, 28 июня 2023, ПАИ

В Псковской области трое мужчин признаны виновными в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в октябре 2003 года потерпевший находился в гостях в компании трех подсудимых, где между ними произошел спор. В результате конфликта один из подсудимых повалил его на пол, а двое других связали ему руки ремнем за спиной, после чего они поочередно нанесли множество ножевых ранений в область шеи. Затем с целью сокрытия следов совершенного убийства они обернули тело в покрывало, погрузили в лодку и вывезли в акваторию Псковского озера, где привязали камень и утопили.

После совершения преступления предполагаемые злоумышленники избавились от лодки, продав ее новым владельцам в другом населенном пункте. Обнаружив по возвращению на месте преступления куртку потерпевшего, они подкинули в его жилище, где следователи ее в дальнейшем обнаружили, изъяли и экспертным путем нашли кровь, которая принадлежит хозяину.

В результате тщательного осмотра места предполагаемого убийства следователи обнаружили на балках под половым настилом потеки крови. Сопоставляя с генетическими признаками ближайших родственников, следователи установили ее принадлежность потерпевшему.

«Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась.

В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в феврале 2022 года уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем Председателя Следственного комитета России Александром Владимировичем Клаусом, которым даны указания о выполнении по делу определенных следственно-оперативных мероприятий», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело было также изучено сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, которыми оказана методическая и практическая помощь в расследовании.

В результате совместной работы следственных органов и уголовного розыска УМВД России по Псковской области по отработке различных версий произошедшего удалось выйти на трех мужчин, в доме одного из которых было совершено это убийство.

В результате проделанной работы следователи собрали достаточные доказательства, дающие основания предъявить обвинение трем фигурантам в квалифицированном убийстве по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Допрошенные по существу обвинения лица дали признательные показания и подробно рассказали об обстоятельствах совершенного преступления. В отношении одного из них, который скрывался от следствия в городе Санкт-Петербурге, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 11, 12 и 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.