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Общество

Проект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий внесли в Госдуму

В России предложили дать возможность ставшим инвалидами боевых действий военнослужащим бесплатно проходить обучение по программам профессионального обучения без учета продолжительности военной службы. Соответствующую инициативу в палату внес кабмин.

«Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке и на условиях, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации, <...> продолжительностью до четырех месяцев», — сообщается в тексте проекта.

В случае увольнения указанных военнослужащих с военной службы в период обучения они имеют право на завершение обучения бесплатно
 

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